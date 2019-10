Homem detido por tráfico de cocaína no aeroporto de Lisboa

Hoje às 15:41 Facebook

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um cidadão estrangeiro de 39 anos suspeito de tráfico ilícito de cocaína, no aeroporto de Lisboa, divulgou esta terça-feira a PJ em comunicado.

No âmbito de uma investigação em curso, a Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, conseguiu apurar que o cidadão iria desembarcar no aeroporto de Lisboa, proveniente da América do Sul, transportando consigo uma elevada quantidade de cocaína.

Caso chegasse aos circuitos ilícitos de distribuição, a quantidade seria suficiente para a composição de pelo menos 64 mil doses individuais.

O detido ficou em prisão preventiva depois de ter sido presente a primeiro interrogatório judicial.

A investigação continua em curso.