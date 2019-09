Homem e mulher detidos por autoria de incêndio em Grândola

Rogério Matos Hoje às 11:35 Facebook

A GNR deteve um homem de 41 anos e uma mulher de 23 anos pela autoria do incêndio que ocorreu, na terça-feira, na Serra de Grândola e obrigou à mobilização de cerca de 200 bombeiros e seis meios aéreos no combate às chamas.

De acordo com a GNR, a possível causa do incêndio estará na utilização pelos suspeitos de um veículo agrícola equipado com um roça-mato, sendo que o mesmo ficou destruído pelo incêndio.

Os militares do Núcleo de Proteção Ambiente e do Posto Territorial de Grândola dirigiram-se ao ponto inicial de foco de incêndio onde foi possível avistar os suspeitos e proceder à detenção dos mesmos. Os suspeitos foram constituídos arguidos, e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Grândola.

O incêndio deflagrou às 11.19 horas de terça-feira numa zona extensa de mato na Serra de Grândola entre Azinheira de Barros e Lousal e foi dominado pelas 15 horas. Do incêndio resultou a destruição de cerca de 40 hectares de mato (sobreiros, azinheiras, eucaliptos e mato), colocando uma habitação em risco.