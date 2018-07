Homem em estado grave após agressão com garrafa partida no pescoço

Ana Correia Costa 26 Abril 2018 às 21:52 Facebook

Um homem de 30 anos sofreu ferimentos muito graves, na tarde desta quinta-feira, em Santo Tirso, na sequência de uma rixa ocorrida no café Oásis, no centro comercial S. Bento.

A vítima foi agredida por um indivíduo com cerca de 50 anos, que lhe desferiu um golpe profundo no pescoço com uma garrafa partida.

"Foi uma coisa de momento. Deram uma boca um ao outro e o que estava ao balcão partiu uma garrafa e mandou para o pescoço do que estava sentado à mesa", relatou ao JN Eduardo Fernandes. "Foi muito rápido. Ninguém conseguiu agarrá-lo", disse.

A vítima, um empregado de restaurante, foi socorrida no local pelas equipas dos Bombeiros de Santo Tirso e das ambulâncias SIV de Santo Tirso e VMER do Hospital de S. João, unidade para onde foi transportada em estado crítico.

O funcionário do café sofreu ferimentos leves e seguiu para o hospital de Santo Tirso.

O agressor foi detido pela PSP.