Homem em estado grave após ser esfaqueado na Quinta do Mocho

Um homem de 28 anos foi internado em estado grave após ter sido esfaqueado, na quinta-feira à tarde, no Bairro da Quinta do Mocho, em Sacavém, no concelho de Loures.

A vítima foi atingida na zona do tórax e do ombro e transportada para o Hospital São Francisco Xavier, adiantou ao JN fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP. Quando foi socorrida, estaria consciente, mas com dificuldades em respirar.

A agressão terá acontecido na sequência de um desentendimento entre o jovem e o agressor, cuja identidade estará ainda a ser apurada. O suspeito terá ficado "bastante alterado" após o incidente.

O crime aconteceu pelas 16.10 horas de quinta-feira, na Rua Agostinho Neto, no bairro da Quinta do Mocho.