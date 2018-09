Homem encontrado morto com buraco no peito em Fafe

Carlos Rui Abreu Hoje às 22:19 Facebook

Um homem de 70 anos foi encontrado morto, ao final da tarde deste domingo, no lugar de Paredes, freguesia de São Gens, Fafe.

O homem estava deitado na cama com um buraco de grandes dimensões no peito. No local estiveram os Bombeiros de Fafe e o INEM.

"À nossa chegada, a vítima estava em paragem cardiorrespiratória e já não foi possível fazer a reanimação", explicou ao JN Gilberto Gonçalves, comandante dos bombeiros fafenses.

As causas da morte estão por apurar e, esta noite, estavam no local duas equipas da PJ.