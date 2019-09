Carlos Rui Abreu Hoje às 17:58 Facebook

Um homem de 52 anos foi encontrado morto, este sábado, em casa, na aldeia de Veade, em Celorico de Basto. A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar o caso.

O homem foi encontrado sem vida e com sangue na zona do abdómen, na casa onde vivia sozinho, perto do antigo apeadeiro da CP, na aldeia de Veade.

A GNR foi chamada ao local, enquanto a PJ ficou encarregue da investigação do caso.