Homem asiático encontrado morto com três tiros no peito em Setúbal

O corpo de um homem com cerca de 30 anos, assassinado, foi encontrado este sábado de manhã no parque industrial da empresa SAPEC, no concelho de Setúbal.

A vítima, um cidadão asiático sem identificação, foi espancada brutalmente, tendo sido encontrada com a face desfigurada e três tiros no peito, apurou o JN.

Segundo disse à agência Lusa fonte da GNR, a ocorrência foi reportada às autoridades cerca das 7.45 horas, através de um telefonema para o 112.

A investigação do caso passou para a alçada da Polícia Judiciária.