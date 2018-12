Homem esfaqueado 20 vezes numa rixa em Gondomar

Óscar Queirós e Alexandre Panda Hoje às 18:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem foi, na tarde deste sábado, esfaqueado, na sequência de uma rixa iniciada quando um grupo de indivíduos resolveu urinar à porta de uma casa em São Pedro da Cova, Gondomar.

A vítima atingida com mais gravidade foi alvo de cerca de 20 facadas e está internada no Hospital de Santo António, no Porto. Mais quatro pessoas ficaram feridas.

O caso envolve um grupo de cerca de cinco indivíduos que se envolveu em confusão na Rua 25 de Abril, em São Pedro da Cova, em Gondomar, quando um deles resolveu urinar à porta de uma casa. O dono da residência e um irmão chamaram à atenção do grupo, mas um deles acabou agredido. Quatro familiares que tentaram acudir também foram atacados.

A GNR sabe a identidade de um dos agressores. Todos eles estão em fuga. Estes indivíduos pertencerão a um mesmo clã familiar, conhecido das autoridades.