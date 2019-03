Homem esfaqueado até à morte em Camarate

Hoje às 22:27 Facebook

Um homem com 35 anos foi assassinado à facada, este domingo, em Camarate, Lisboa.

O crime ocorreu no Bairro da Bogalheira, em Camarate, Lisboa. O agressor estará em fuga.

O alerta foi dado às 19.20 horas e, quando os Bombeiros de Camarate chegaram ao local, a vítima encontrava-se em paragem cardiorrespiratória, devido a um corte no pescoço. Segundo o comandante daquela corporação, Luís Martina, apesar das tentativas de reanimação o óbito foi declarado no local, pela VMER do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures.

Ao que foi possível apurar, o esfaqueamento terá ocorrido na sequência de uma rixa.

Estiveram no local os Bombeiros de Camarate, a VMER do Hospital de Beatriz Ângelo e a PSP num total de seis viaturas e doze homens. O caso transitou para a Polícia Judiciária.