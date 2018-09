Homem esfaqueado com gravidade uma casa devoluta no centro de Faro

Augusto Correia Hoje às 16:12, atualizado às 16:27 Facebook

Um homem foi esfaqueado numa casa devoluta no centro de Faro. A vítima foi internada no hospital de Faro com ferimentos graves.

A vítima foi encontrada em estado grave, este domingo à tarde, numa casa devoluta na rua Reitor Teixeira Guedes, no centro de Faro.

A PSP de Faro confirmou que "o homem, de 34 anos, de nacionalidade portuguesa" foi encontrado com "um ferimento na zona abdominal, supostamente provocado por uma faca".

A vítima "estava consciente", acrescentou fonte da PSP de Faro, a quem cabe a investigação sobre as circunstâncias do caso.

Segundo o Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Faro, o homem foi assistido no local e transportado, em estado grave, pelo INEM para o Hospital de Faro.

O alerta foi recebido no CDOS às 14.39 horas. Foram mobilizados meios dos Sapadores de Faro, Cruz Vermelha, INEM e PSP.