Um homem foi esfaqueado no Fórum Algarve, esta quarta-feira. O agressor está em fuga, apurou o JN.

Um encontro casual entre dois homens com divergências antigas, esta quarta-feira, em Faro, originou uma discussão entre ambos e terminou com um a ser esfaqueado e o agressor em fuga.

Um vídeo da agressão, que ocorreu cerca das 15 horas, está a circular nas redes sociais.

Nas imagens vê-se o agressor com uma arma branca na mão direita a esfaquear um homem, com cerca de 45 anos, que no meio da discussão cai na zona da Aldeia do Pai Natal deste espaço comercial, onde estavam várias crianças, sendo o local onde costumam tirar fotografias com o Pai Natal.

O agressor fugiu. Está identificado como sendo António Damião, conhecido segurança na noite farense, condenado em 2008 a oito anos e oito meses de prisão. Distribuía droga em bares e discotecas que um traficante, também condenado, trazia de Espanha. Damião viu a sua pena agravada por ter na sua posse uma arma para a qual não tinha licença e por ter antecedentes criminais, num processo conhecido como "Noite Branca".

A vítima sofreu ferimentos ligeiros num braço e está a prestar declarações na PSP.