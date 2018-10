Homem esfaqueado no centro de Cascais

Hoje às 17:39 Facebook

Um homem, de 39 anos, foi esfaqueado com três golpes, esta segunda-feira, de madrugada, no Jardim Visconde da Luz, no centro de Cascais, por um desconhecido que ainda está em fuga.

O ferido, segundo noticia o jornal digital "Cascais24", foi golpeado no tórax e no pescoço e socorrido pela VMER do Hospital de Cascais, acabando por ser transportado por uma ambulância dos Bombeiros de Cascais à urgência do Hospital de São Francisco Xavier.

Agentes da 50ª Esquadra da PSP (Cascais), chamados ao local, lograram confiscar a faca utilizada nas agressões, mas não conseguiram identificar o agressor, o qual, entretanto, colocou-se em fuga.

O incidente registou-se pouco antes das três horas da manhã, depois da vítima e um outro indivíduo terem iniciado uma discussão no interior do bar "Happy Days", alegadamente por causa do dérbi Benfica-F. C. Porto.

O dono do estabelecimento de restauração interveio, conseguindo acalmar os ânimos e colocar os dois homens no exterior.

No entanto, na esplanada do estabelecimento, a discussão continuou, quando terá surgido um outro indivíduo, que desferiu três golpes de faca na vítima.

As autoridades admitem que o agressor fosse amigo do homem com o qual a vítima tinha iniciado a discussão.