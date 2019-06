Homem esfaqueado no pescoço em discussão por estacionamento

Teixeira Correia Hoje às 12:51 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 64 anos esfaqueou outro, de 30, no pescoço, na sequência de uma discussão por causa do estacionamento de uma viatura, na madrugada deste domingo, em Beja.

A agressão ocorreu no Jardim do Bacalhau, cerca 0.35 horas deste domingo. Francisco Teles, natural de Beja, portador de um cartão anomalia psíquica e que hoje completa 64 anos, puxou de uma faca com 5,5 centímetros de lâmina e espetou na parte direita do pescoço de Ricardo Grazina, de 30 anos, também morador em Beja.

A vítima foi transportada para o Hospital de Beja, onde foi suturada com 30 pontos. Entretanto já teve alta hospitalar.

O agressor foi transportado para a Esquadra da PSP, tendo sido constituído arguido. Ficou em liberdade, mediante termo de identidade e residência (TIR) a aguardar o desenrolar do processo.

No local da ocorrência estiveram sete operacionais dos Bombeiros, VMER do hospital e PSP, todos de Beja, apoiados por três viaturas.