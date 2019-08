Ontem às 22:52 Facebook

Um homem, de 59 anos, matou a tiro, esta sexta-feira à noite, a mulher, de 54 anos, em Pedralva, no concelho de Braga.

O homicida apresentou-se no posto da GNR do Sameiro, em Braga, a confessar a autoria do crime e ficou detido.

No local estão as autoridades e uma ambulância do INEM. A equipa da VMER de Braga já deixou Pedralva.

A casa, na Rua de Bugide, está vedada com fitas da GNR.