Homem mata animal a tiro no Marco de Canaveses

A GNR do Marco de Canaveses apreendeu, no dia 30 de abril, duas caçadeiras de calibre 12 a um homem suspeito de matar a tiro um animal, naquela localidade.

De acordo com um comunicado de imprensa emitido pelo Comando Territorial do Porto da GNR, "o suspeito, na noite do dia 29 de abril, ouviu o ladrar dos seus canídeos, tendo-se deslocado ao exterior da residência com uma arma de fogo" e efetuado um disparo "no intuito de afugentar" um animal que se encontrava na via pública, "acabando por atingi-lo mortalmente".

O autor dos disparos é um homem de 47 anos.

Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Marco de Canaveses.