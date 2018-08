GNR procura homem que matou mulher a tiro na Figueira da Foz

Alexandre Panda Hoje às 12:11, atualizado às 12:47 Facebook

A GNR está à procura de um indivíduo, de cerca de 50 anos, suspeito de ter assassinado a mulher a tiro, na manhã desta terça-feira, em Quiaios, na Figueira da Foz.

Terá sido o filho do casal a dar o alerta as autoridades. O homicídio foi perpetrado antes das 8 horas, no exterior da habitação. O corpo da mulher, de 48 anos, ainda está no terraço da casa, que foi cercado pela GNR.

Ao que o JN apurou, a GNR já lançou uma operação no sentido de localizar e deter o indivíduo, na eventualidade deste ter fugido depois do crime.

As autoridades ainda não sabem se o suspeito abandonou a residência ou se permanece no interior.

A GNR mobilizou um negociador assim como o Grupo de Intervenção e Operações Espaciais para o caso de ser necessário entrar de força na residência, onde o indivíduo pode estar barricado.

Ainda de acordo com informações recolhidas pelo JN, havia um historial de violência doméstica entre o casal. O suspeito é referenciado como problemático.

A Polícia Judiciária de Coimbra também está no local.