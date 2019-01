Homem mata duas mulheres e tenta suicidar-se no Alandroal

Ana Luísa Delgado Hoje às 12:28, atualizado às 14:11 Facebook

Um homem matou a mulher, de 83 anos, e a irmã desta, Luzia Rosado, com 80 anos, e tentou suicidar-se, esta sexta-feira de manhã, no Alandroal, em Évora. A arma do crime terá sido uma pistola.

O suspeito, Joaquim Risso, foi encontrado ainda com vida no local do crime, no Monte da Espada em Terena, no concelho de Alandroal. Será transportado para o hospital de helicóptero, depois de estabilizado.

O alerta para o sucedido chegou ao Comando Distrital de Operações e Socorro de Évora às 11.57 horas desta sexta-feira. Foram mobilizados 11 operacionais e cinco viaturas.

Segundo os vizinhos, os três envolvidos teriam boas relações, pelo que ficaram surpresos com a situação.

A Polícia Judiciária já se encontra no local.