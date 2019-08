Reformado do Exército mata mulher a tiro e suicida-se em Setúbal

Rogério Matos Hoje às 10:38, atualizado às 11:08 Facebook

Um homem matou a mulher a tiro e suicidou-se, este sábado de manhã, em Setúbal.

O homem, um militar reformado do Exército, baleou mortalmente a mulher e suicidou-se, este sábado de manhã. O casal, ambos com cerca de 80 anos, vivia num apartamento na rua Francisco Sá Carneiro, no bairro do Liceu, em Setúbal.

Segundo apurou o JN, era um casal tido em muito boa conta pela vizinhança, não havendo registos de violência ou desentendimentos.

A Polícia Judiciária está a investigar o caso, cujo alerta chegou às autoridades às 9.19 horas deste sábado.

Segundo a fonte do CDOS, no local estiveram operacionais e veículos dos Bombeiros Sapadores, da Cruz Vermelha e da PSP e a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do hospital de Setúbal.