Homem mata pastor à facada

JN Hoje às 14:12 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem, de 47 anos, morreu esfaqueado, esta sexta-feira de madrugada, na localidade de Lajeosa, no concelho de Oliveira do Hospital. O agressor já se entregou às autoridades.

O homicida e a vítima são dois habitantes da localidade de Lajeosa e ambos são pastores. De acordo com informações recolhidas pelo JN, os dois homens estiveram a beber um garrafão de vinho juntos antes do crime acontecer. A vítima terá sofrido um único golpe de faca no pescoço. Foi próprio suspeito que ligou à GNR a dar conta do homicídio.

A Guarda deteve o indivíduo em flagrante e a Polícia Judiciária de Coimbra já está a investigar para apurar as circunstâncias da morte.