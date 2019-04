Rogério Matos Hoje às 11:34 Facebook

Twitter

Partilhar

O homem de 62 anos que foi na quinta-feira baleado pelo vizinho, de 86 anos, no Pinhal Novo, Palmela, não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital de São José, em Lisboa.

O autor do disparo de caçadeira encontra-se detido no Posto da GNR do Pinhal Novo e vai ser presente a juiz no sábado para aplicação de medidas de coação.