Homem morto a tiro num bar de praia em Aljezur

Um homem de 44 anos foi morto a tiro esta manhã na esplanada de um bar de praia em Aljezur. Atirador estará em fuga.

Ao que o JN apurou, cerca das 11 horas desta manhã, um homem alvejou, com um tiro de caçadeira, o proprietário de um bar, na praia do Amado, e de seguida pôs-se um fuga.

A vítima do tiro, um homem de 44 ano, que será proprietário do bar, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O homicida estará em fuga.

Estiveram no local a GNR de Aljezur, o INEM e os Bombeiros de Aljezur, O caso foi entregue à Polícia Judiciária.