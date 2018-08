Homem procurado por tentar violar estagiária de hotel em Albufeira

Marisa Rodrigues Hoje às 11:46 Facebook

A Polícia Judiciária está a tentar localizar um homem suspeito de tentar violar uma jovem, de 19 anos, estagiária num hotel em Albufeira.

O crime terá ocorrido na madrugada de domingo no anexo onde dormem funcionários e estagiários daquela unidade. A jovem terá sido seguida pelo homem e atacada assim que entrou no anexo.

Segundo contou às autoridades, o suspeito tentou tirar-lhe a roupa e violá-la. Só não conseguiu porque a jovem reagiu. Gritou e lutou contra o atacante, que acabou por fugir quando se apercebeu que havia mais uma funcionária naquele espaço.

Foram os colegas, a quem a rapariga contou o que aconteceu, que acabaram por chamar a GNR, a primeira força policial a chegar a local e a ouvir o relato da vítima. Nessa altura, já o suspeito tinha fugido.

Ao que o JN apurou, a estagiária não conseguiu dar muitos pormenores sobre as características físicas do indivíduo, que aparentava ter 40 anos e que disse não conhecer. As imagens do sistema de videovigilância do hotel também não são esclarecedoras e a outra funcionária que se encontrava no anexo não se terá apercebido do que aconteceu.

Assim que tomaram conhecimento do crime, militares de várias patrulhas da GNR de Albufeira tentaram, sem sucesso, encontrar o homem. O oficial de Relações Públicas do Comando de Faro recusou esclarecer se a Guarda já conseguiu identificá-lo.

O caso foi entregue à Diretoria do Sul da PJ. Segundo fonte da Judiciária, até ao final da manhã desta segunda feira, ainda decorriam diligências para tentar identificar o suspeito. Da unidade hoteleira ninguém se mostrou disponível para prestar esclarecimentos.