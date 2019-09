Homem provocou incêndio com uma mangueira a arder

Glória Lopes Hoje às 12:12 Facebook

A GNR anunciou esta terça-feira a detenção de um homem com 65 anos pelo crime de incêndio em Vinhais, que destruiu 2500 m2 de área florestal.

O suspeito foi detetado pela GNR, segunda-feira, quando, após um alerta de incêndio, os militares do Posto de Vinhais se deslocaram ao local, onde verificaram que o homem estava a preparar uma mangueira, aquecendo-a com o auxílio de um isqueiro, com o objetivo de inserir um acessório de rega. Durante esse procedimento, o suspeito "terá deixado cair um pedaço da mangueira a arder ao chão, onde existiam ervas secas, acabando por iniciar um incêndio que consumiu uma área de floresta ", referiu uma fonte do comando de Bragança da GNR. O indivíduo foi detido e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Bragança.