Homem que abandonou carro nos Aliados envolvido em furtos em Gondomar

Alexandre panda e Reis Pinto Hoje às 00:30

Cocos Memet, o cidadão romeno, de 36 anos, que abandonou uma carrinha avariada, na Praça da Liberdade, no centro do Porto, para ir lanchar ao McDonald"s com o irmão, é conhecido das polícias pelo seu envolvimento em pequenos furtos, na zona de Gondomar.

O caso, que criou um alvoroço na Baixa, com corte de ruas e a evacuação de edifícios e deixou as autoridades em modo de alerta antiterrorista, foi remetido pela PSP ao Ministério Público para averiguar se podem ser imputados ao indivíduo os prejuízos causados. Para já, o homem, que reside na zona da Lapa, no Porto, tem de pagar a multa de estacionamento e as custas do reboque, para poder reaver o Ford Escort.

