Detido por ameaçar mulher com machado com a filha ao colo

Um homem que terá ameaçado a mulher com um machado, enquanto segurava uma filha de um ano ao colo, foi detido em Oliveira de Azeméis, tendo ficado com pulseira eletrónica por decisão do tribunal.

Em comunicado, a GNR refere que os factos ocorreram no dia 31 de dezembro, em véspera de passagem de ano. "Quando chegaram ao local da ocorrência, os militares viram o suspeito a ameaçar a vítima com um machado numa mão, enquanto na outra mão, ao colo, segurava a sua filha de um ano", refere a mesma nota.

Segundo a GNR, os militares tentaram acalmar o suspeito, ordenando que o mesmo largasse o machado, de forma a garantir a segurança de todos os presentes.

No entanto, o suspeito não terá acatado esta ordem, tendo encetado uma "atitude agressiva" perante os militares, que foram obrigados a usar a força para o imobilizar e deter.

Ainda segundo a GNR, a criança foi retirada, em segurança, ao agressor, não sofrendo qualquer ferimento, tendo a mesma sido entregue à mãe de 27 anos, que ostentava ferimentos ligeiros, fruto das agressões do detido.

Desta atuação resultou a apreensão do machado e a detenção do indivíduo por violência doméstica.

O suspeito foi, entretanto, presente ao Tribunal de Oliveira de Azeméis, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de obrigação de afastamento da vítima e a colocação de pulseira eletrónica.