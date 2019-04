Homem que baleou a mulher em Bragança ficou em prisão preventiva

Glória Lopes Hoje às 14:44 Facebook

O homem de nacionalidade chinesa que baleou a mulher, na noite de terça-feira, em Bragança, ficou em prisão preventiva por decisão do juiz que o ouviu esta quinta-feira, em primeiro interrogatório judicial, acusado de um crime de homicídio na forma tentada e de um crime de posse de arma proibida.

A mulher, também chinesa, teve alta hospitalar quarta-feira, depois de ter passado a noite em observações no Hospital de Bragança.

A vítima, com 53 anos, foi atingida na nuca por um disparo de uma pistola de alarme feito a grande proximidade. Quando deu entrada na Urgência "estava consciente", confirmou uma fonte dos Voluntários de Bragança. A PSP foi informada do caso, cerca das 22.30 horas, pela Unidade Local de Saúde do Nordeste, em cuja Urgência a mulher deu entrada.

O alegado autor do disparo é o marido, 59 anos, também de nacionalidade chinesa, que foi detido pouco depois pela PSP, sem oferecer qualquer resistência às autoridades.

O casal reside em Bragança há 16 anos, sendo proprietário de uma loja que vende vários artigos. "Estão perfeitamente inseridos na sociedade brigantina. Não existe qualquer histórico deste casal na PSP", deu conta José Neto, comandante da Polícia de Bragança.