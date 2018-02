Homem que empurrou mulher para declive alega legítima defesa

Salomão Rodrigues Hoje às 12:15 Facebook

O homem acusado de ter empurrado uma mulher, que acabaria por morrer, depois de esta lhe ter negado um cigarro, justificou em tribunal que estava a ser agredido e que agiu em legítima defesa.

Carlos Pinto, 35 anos, responde no Tribunal da Feira pelos crimes de ofensa a integridade física agravada pelo resultado e por omissão de auxílio, uma vez que terá abandonado o local.

Os factos remontam a 10 abril do ano passado, quando a vítima, Susana Gomes, de 37 anos, foi fumar para junto de um campo, na Ribeira do Cáster, nas traseiras do prédio.

O réu lembrou ao tribunal que começou a ser mal tratado com palavrões por parte da vítima, ainda antes de esta sair de casa, quando se encontrava à varanda.

Diz que Susana Gomes, que de acordo com a acusação estava embriagada com um 4,8g/l, veio depois sentar-se junto do réu e de uns amigos e terá continuado a chamar-lhe nomes.

Mais tarde, já de pé, a vítima terá começado a agredi-lho. "Deu-me ajoelhadas e pontapés nas pernas e nas costas". "Começou a agarrar-me na camisola, sem parar".

"Segurei-lhe os braços e dirigi-me à beira do declive e larguei-a para a erva". "Ela desequilibrou-se e caiu de frente", contou Carlos Pinto.

De acordo com o seu testemunho, "ainda se sentou e ficou de pernas esticadas por uns segundos e depois deitou-se para trás", disse. Susana Gomes ficou inconsciente e acabaria por falecer dois dias depois.

"Só me defendi, nunca pensei que onde ela caiu pudesse causar ferimentos de tal modo", "nem queria aleija-la", adiantou Carlos Pinto.

O juiz de imediato lembrou o homem que a podia ter "maniatado [a mulher] e afastar-se para evitar a situação". "Se fosse hoje não fazia nada, ia-me embora", respondeu o réu.

Carlos Pinto justificou a sua atitude. "Senti-me envergonhado em estar a ser espancado publicamente e humilhado pelos nomes que me chamou. Fiquei de cabeça quente".

O homem diz ter-se afastado do local "cinco a seis metros" até à chegada das autoridades. A vítima foi assistida depois de uma sobrinha ter chamado o socorro. "Os vizinhos disseram para não me preocupar que ela estava a curar o álcool", lembrou Carlos Pinto, explicando a sua ausência. "Não durmo [devido ao que aconteceu]", disse a chorar.