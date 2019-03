Homem que incendiou casa de familiar em Loures foi detido

Hoje às 11:48 Facebook

Um homem de 19 anos foi detido por indícios da prática de crimes de incêndio numa habitação no concelho de Loures, distrito de Lisboa, tendo ficado em prisão preventiva, informou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ adianta que, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, com a colaboração da esquadra da PSP de Sacavém, identificou e deteve um homem "por fortes indícios da prática de crimes de incêndio" no concelho de Loures.

De acordo com a PJ, os factos ocorreram na passada segunda-feira quando o alegado autor terá "arrombado a porta da residência de um familiar e provocou o incêndio em várias divisões da casa, utilizando álcool e diluente, para melhor ignição do fogo".

Já no dia anterior o suspeito tinha ateado fogo a um lençol na escada do prédio.

A habitação ficou parcialmente destruída.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, ficando sujeito à medida de coação processual de prisão preventiva.