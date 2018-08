Homem que matou a mãe espancado na prisão por reclusos

ROGÉRIO MATOS 06 Maio 2018 às 02:11 Facebook

Twitter

O empresário da construção civil suspeito de, no dia 20 do mês passado, em Pinhal Novo, distrito de Setúbal, ter assassinado e furado os olhos da própria mãe com uma caneta, num acesso de fúria e invocando razões "sobrenaturais", foi violentamente espancado por reclusos na cadeia de Setúbal e teve de ser transferido para o Hospital Prisional de Caxias.

Em Setúbal, o homem, de 49 anos, foi colocado numa cela individual, depois de ter sido atacado pelos reclusos no pátio da prisão logo que ali entrou por ordem do juiz de instrução criminal.

Leia a nossa Edição Impressa ou tenha acesso a todo o conteúdo no seu computador, tablet ou smartphone assinando a versão digital aqui