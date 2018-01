Homem que matou marido da tia condenado a 19 anos de prisão

Glória Lopes Hoje às 18:48 Facebook

O Tribunal de Bragança condenou esta quinta-feira a 19 anos de prisão um homem, com 63 anos, acusado de ter matado a tiro de caçadeira o marido de uma tia, por causa de uma dívida antiga, no dia 18 de dezembro de 2016, em Meirinhos, no concelho de Mogadouro.

Francisco Barros, operário da construção civil, sentou-se no banco dos réus acusado de um crime de homicídio qualificado agravado, que o tribunal deu como provado, segundo o acórdão proferido esta tarde, considerando ainda que o arguido não mostrou arrependimento pelo crime e que agiu por vingança.

O crime ocorreu a 18 de dezembro, quando a vítima, Afonso Caetano, 80 anos, que era casado com uma tia do suspeito e também seu primo, andava num olival a podar oliveiras, numa zona próxima da aldeia.

O arguido só seria detido pela Polícia Judiciária a 27 de abril de 2017.