Homem que matou mulher a tiro condenado a vinte anos e meio de prisão

O Tribunal de Macedo de Cavaleiros condenou, esta quinta-feira, a 20 anos e seis meses de cadeia o homem de 59 anos acusado de matar a mulher a tiro na localidade de Travanca, naquela cidade, em janeiro de 2017.

A mulher, com 52 anos, foi morta com dois tiros, em plena rua, quando regressava a casa no final do dia de trabalho, cerca das 19.30 horas, do dia 13 de janeiro de 2017. O arguido, Alberto Alves, sentou-se no banco dos réus acusado de um crime de homicídio qualificado, um crime de violência doméstica e outro de detenção de arma proibida.

Depois de cometer o crime, o arguido refugiou-se numa garagem anexa ao prédio onde o casal vivia. Foi encontrado, algumas horas depois do homicídio, pelos militares da GNR, ferido com golpes na cabeça desferidos com um machado por ele próprio. Ainda foi transportado para a Urgência do Hospital, mas como se tratavam de ferimentos ligeiros teve alta algumas horas depois e foi detido pela Polícia Judiciária. Está em prisão preventiva desde o dia 14 de janeiro, após ter sido submetido a primeiro interrogatório judicial.

Cândida Alves trabalhava num quiosque de jornais. Segundo a família e amigos, era vítima de violência doméstica há muito anos e já teria apresentado queixa na GNR contra o marido. Na origem do crime. estarão motivos de ordem passional, porque a vítima havia manifestado intenção de se divorciar. O marido acusava-a de ter amantes.