Homem que matou mulher com tijolo fica em prisão preventiva

O homem suspeito de ter matado a mulher na segunda-feira, em Ansião, no distrito de Leiria, vai aguardar julgamento em prisão preventiva, determinou, esta quarta-feira, o juiz de instrução criminal.

Fonte da Diretoria do Centro da Polícia Judiciária (PJ) disse à agência Lusa que o arguido aguarda o desenrolar do inquérito em prisão preventiva, a medida de coação mais gravosa.

O homem matou a mulher na segunda-feira, entregando-se na manhã desse dia à GNR. Foi o suspeito, de 56 anos, quem deu o alerta, deslocando-se às instalações do posto territorial de Ansião. "No local, a GNR confirmou que a vítima, de 51 anos, estava morta no chão, pelo que isolou a área e chamou a PJ, que está a investigar", adiantou.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria esclareceu que se tratou de "homicídio no domicílio, num quadro de violência doméstica, resultando uma vítima mortal por agressão física". Segundo apurou o JN, o agressor utilizou um tijolo para lhe desferir um golpe na cabeça, alegadamente por desconfiar que a mulher mantinha uma relação extraconjugal.