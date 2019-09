Homem suspeito de abusar da neta da companheira

JN Ontem às 22:57 Facebook

Um homem de cerca de 50 anos foi, este domingo, identificado pela PSP, em Vila do Conde, por se suspeitar que tenha abusado sexualmente de uma menina de 10 anos, quando a mãe da vítima não estava em casa.

Segundo a PSP, a menina, já acompanhada pela mãe, fez testes no Hospital da Póvoa de Varzim, para apurar se houve ou não violação, mas os exames não terão sido conclusivos. Posteriormente, também fez testes no Hospital de S, João, no Porto.

O homem, que é companheiro da avó da criança, apresentou-se na esquadra para dar a sua versão dos factos, mas, de acordo com as autoridades, há contradição entre o que diz e o que disse a menina.

O caso foi comunicado à Polícia Judiciária, que vai abrir um inquérito. A roupa da menina foi apreendida.