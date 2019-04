Fez-se passar por funcionário da Cruz Vermelha e roubou dois mil euros em ouro

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 20:29 Facebook

Um indivíduo fez-se passar por funcionário da Cruz Vermelha para se introduzir numa residência e roubar cerca de dois mil euros em ouro em Ganfei, Valença.

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, o caso foi alvo de queixa esta tarde de quinta-feira no posto de Valença. A mesma fonte informou que "uma mulher de 55 anos foi vítima de roubo em interior de residência ocorrido na manhã de ontem".

"O suspeito fez-se passar por funcionário da Cruz Vermelha e já no interior da residência ameaçou a vítima de modo a esta lhe dar o ouro num valor aproximado 2000 euros", acrescentou.

O caso está a ser investigado.