Sandra Ferreira 08 Maio 2018 às 12:15 Facebook

Twitter

Um homem de 45 anos foi detido pela Policia Judiciária do Centro, suspeito de ter tentado matar a mãe, de 70 anos, e deitar fogo à casa onde vivia, em Santa Comba Dão.

De acordo com a PJ, o suspeito mantém uma "relação conflituosa com a vítima e "usou um isqueiro e gasolina para a prática dos factos", ocorridos no passado sábado e divulgados esta terça-feira.

O homem, que ficou em prisão preventiva, está desempregado.