Homem terá abusado sexualmente de neta e amiga no Porto

Ontem às 20:37 Facebook

Twitter

Um homem foi acusado pelo Ministério Público de abusar sexualmente de uma neta de cinco anos e de uma amiga desta de oito anos, na sua casa, no Porto, adiantou esta segunda-feira a Procuradoria-Geral Distrital do Porto.

O homem está acusado de quatro crimes de abuso sexual de menores, dois deles agravados, salientou a procuradoria, na sua página oficial.

Segundo a acusação, cita na nota, o arguido, a 30 de setembro de 2016, na sua casa, no Porto, ficou a cuidar da sua neta e de uma amiga desta entre as 13 horas e as 18 horas.

Durante esse período, levou-as para o seu quarto e pô-las a assistirem a um filme pornográfico com duas pessoas adultas "em comportamentos sexualmente explícitos uma com a outra", tendo depois acariciado as zonas genitais das meninas por cima da roupa, salientou o MP.