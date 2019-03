Homem vítima de carjacking morre atropelado pelos ladrões

Francisco Pedro Hoje às 13:07 Facebook

Um homem com cerca de 50 anos morreu depois de ter sido vítima de carjacking, na madrugada desta segunda-feira, na localidade de Lamarosa, em Torres Novas, Santarém.

José Fábrica, residente no Entroncamento, estava em casa de amigos quando se apercebeu que lhe estavam a tentar furtar a viatura, uma carrinha de caixa aberta. Ao tentar impedir o furto, foi abalroado pelos ladrões, que se puseram em fuga. Em consequência dos ferimentos, o óbito foi confirmado no local pelas equipas de emergência médica.

As autoridades policiais acionaram de imediato o dispositivo de alerta, comunicando o caso a todas as forças de segurança, e horas depois, segundo apurou o JN, a viatura furtada foi intercetada pela PSP na cidade do Entroncamento. Os assaltantes terão tentado furtar um café, mas ao aperceberem-se da proximidade da polícia, terão fugido num carro de apoio.

O homem atropelado mortalmente era proprietário da Escola de Condução Carmona, no Entroncamento.

O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária de Leiria.