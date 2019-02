Homicida do Seixal: "Posso não ficar com a menina mas vocês também não"

Rogério Matos Hoje às 09:36 Facebook

"Posso não ficar com a menina, mas vocês também não ficam. Mato-vos, a ti e aos teus pais". Esta foi a ameaça proferida em novembro de 2017 pelo duplo homicida do Seixal contra Sandra Cristina, mãe da sua filha, Lara, que, a par da sogra, matou na passada segunda-feira.

Uma queixa por violência doméstica acabou arquivada em fevereiro do ano passado, depois de o Ministério Público (MP) ter classificado o caso como "ameaça agravada" e alegado que os elementos de prova se limitavam à versão da vítima, que não apresentou testemunhas e desistiu da queixa.

"Na verdade, não foram recolhidos indícios que permitam sequer considerar como fundada uma suspeita de que Pedro Henriques praticou tais factos", lê-se no despacho de arquivamento ontem consultado pelo JN no MP do Seixal.