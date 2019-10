Identificada condutora suspeita de atropelamento mortal seguido de fuga

Sandra Borges Hoje às 16:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma jovem de 24 anos foi identificada pela Guarda Nacional Republicana depois de se apresentar no posto de Vila Real. É suspeita de ter atropelado mortalmente um homem de 62 anos, na zona das Flores, em Vila Real, anteontem de madrugada.

Fonte das relações públicas da GNR de Vila Real confirmou ao JN que "foi identificada uma mulher que se apresentou no posto alegando que poderia ser a autora do atropelamento". "Agora vão decorrer diligências no sentido de apurar se efetivamente foi esta condutora e em que circunstâncias aconteceu", acrescentou a mesma fonte.

A vítima foi atropelada durante a madrugada de domingo, numa zona com pouca visibilidade, na Estrada Nacional 2. Foi encontrada por uma pessoa que passava naquela via e transportada em estado grave para o hospital, onde acabou por falecer, horas depois. A GNR confirmou, na altura, que se tratou de um "atropelamento seguido de fuga".

O comandante dos bombeiros da Cruz Branca, Orlando Matos, explicou que "o alerta foi dado por uma pessoa que encontrou o homem na estrada e que se deslocou ao quartel, devido à proximidade do local". A vítima, conhecida por ter problemas de alcoolismo, sofreu "múltiplas fraturas".