Identificado pela GNR devido a maus tratos a cão

Um homem foi identificado e constituído arguido pelo Núcleo de Proteção Ambiental da GNR de Santa Maria da Feira, por suspeita de maus tratos a um cão.

No âmbito de uma denúncia, os militares deslocaram-se a uma residência na freguesia de São João de Ver, onde detetaram um cão bastante debilitado e, aparentemente, subnutrido, em que supostamente não lhe tinham sido garantidos os devidos cuidados médico-veterinários.

A GNR, com o apoio do Centro Veterinário Municipal da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, efetuou a recolha do canídeo para o canil municipal a fim de lhe proporcionar uma avaliação ao seu estado de saúde.

Os factos terão sido remetidos para o Tribunal Judicial de Aveiro.

A ação contou ainda com o empenhamento de militares do Posto Territorial de Santa Maria da Feira.