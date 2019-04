Idosa ateou fogo a casa e esperou com uma faca pelo senhorio

Rogério Matos Hoje às 13:21, atualizado às 13:36 Facebook

Uma mulher, de 77 anos, foi detida pela PSP por ter incendiado a porta da habitação onde vivia há vários anos em Almada com o intuito de forçar o senhorio a sair e tentar matá-lo com uma faca.

A mulher estava sem conseguir aceder à habitação porque o seu senhorio mudou a fechadura. Ateou fogo à porta, forçando a vítima a sair e a encará-la no "hall" do prédio. Queria esfaqueá-lo, mas não conseguiu, tendo o homem, de 59 anos, recolhido ao interior da habitação.

O alerta para o incêndio foi dado pela vítima às 11.10 horas de terça-feira, para o 7º andar do n.º 24 da Avenida Professor Egas Moniz. Os bombeiros de Almada acorreram ao local e após extinguirem as chamas que provocaram apenas danos na porta, deram com a mulher de 77 anos já no rés do chão do prédio, com ferimentos numa mão.

De acordo com fonte dos bombeiros, quando questionada como fez o corte, admitiu ser a autora do incêndio com a intenção de matar o senhorio que tinha mudado a fechadura semanas antes.

O corte deveu-se à arma branca com que quis matar o senhorio, arma que deixou nas escadas do prédio. A mulher foi transportada para o Hospital Garcia de Orta com o acompanhamento da PSP que a deteve.

Presente ao Tribunal de Almada, esta quinta-feira, para aplicação de medidas de coação, a mulher saiu em liberdade.