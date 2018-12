Idosa morre em assalto a casa no Cacém

Inês Banha Hoje às 19:33 Facebook

Uma idosa morreu, esta quinta-feira, na sequência de um assalto a um prédio no Cacém, no concelho de Sintra.

O corpo foi encontrado pelas 14.30 horas desta quinta-feira nas escadas do edifício, localizado na Avenida dos Missionários, confirmou ao JN fonte oficial do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP. "Existem indícios de que poderá ter morrido no assalto a uma residência", precisou.

O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária (PJ), que, pelas 19 horas desta quinta-feira, se encontrava ainda no local.