Idoso agredido e roubado por mulher mais jovem que lhe prometeu casamento

Sandra Ferreira Hoje às 19:47 Facebook

Twitter

Partilhar

Um cidadão francês, de 66 anos, reformado, de nome Alain Fabre, contou esta quarta-feira no tribunal de Viseu que viajou para Portugal porque Fernanda Costa, natural de Viseu, de 44 anos, lhe prometeu casamento.

Ao chegar, a mulher com quem julgava que iria passar o resto da vida apresentou-lhe o marido, bateu-lhe e ainda lhe roubou cerca de 400 euros da carteira.

Alain Fabre, que acabou num Centro Social de Acolhimento, antes de regressar a França, foi uma das vítimas de Fernanda Costa, que em conjunto com o marido de 49 anos, o filho de 23 e um amigo francês de 64 anos, estão acusados de burlar pelo menos quatro idosos franceses, que terão ficado, no total, sem cerca de 350 mil euros.

Os homens eram seduzidos por Fernanda para as moradias onde vivia com a família, na urbanização Vilabeira, em Repeses, Viseu, prometendo-lhes casamento, cuidados ou acompanhamento.

Alain Fabre, divorciado, relatou, através de videoconferência, que Fernanda, que conhecia pelo nome de "Charlotte" prometeu casar com ele. Mas quando chegou a Portugal, a mulher, que havia dito que era solteira, apresentou-lhe o marido.

Alain ficou num apartamento, mas ao terceiro dia estava a dizer que queria regressar a França. Antes de tal acontecer, aceitou um convite da arguida para ir ao aeroporto buscar um amigo. Na viagem, diz que "Charlotte" o agrediu dentro e fora do carro, não sabendo se foi ou não usado um taco de basebol. Alain também não sabe porque foi agredido, apenas que ficou sem 400 euros em dinheiro que lhe foram retirados da carteira.

Na sessão desta quarta-feira, duas das seis mulheres contratadas por Fernanda para fazerem limpeza confirmaram que a partir de determinada altura, um casal de idosos franceses (Daniel e Michelle) que morou, primeiro com Fernanda e depois num apartamento, ficou sem dinheiro, sem cartões bancários, sem documentos e sem ter o que comer. "Cheguei a comprar com o meu dinheiro pão e leite para eles", relatou Maria Cristina, que era paga à hora para fazer limpeza e cuidar do casal. Tânia Fernandes confirmou que o idoso lhe pediu ajuda. "Disse que Fernanda só queria dinheiro", recordou.

Daniel Lascourreges, com cerca de 80 anos, e a mulher, que se encontrava numa cadeira de rodas, vieram para Portugal com a promessa de receberem cuidados e acompanhamento.

Daniel acusa Fernanda, por quem se apaixonou, de lhe ter retirado muito dinheiro da conta, nomeadamente 100 mil euros gastos em 15 dias.

Ana Costa, também contratada pela arguida, sua irmã, para trabalhos de limpeza, contou que Fernanda justificou a compra das duas vivendas, na urbanização Vila Beira (cada uma com preço de mercado a rondar os 350 mil euros) porque um amigo lhe deu o dinheiro.

A arguida está em prisão preventiva, tal como o filho, no âmbito de outro processo.