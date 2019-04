Idoso de 82 anos detido por violar menina de 11

JN Hoje às 14:59 Facebook

Abusos terão ocorrido no passado sábado na Moita. Após denúncia do pai, a PSP deteve o abusador que vai ficar em prisão preventiva.

Segundo um comunicado da Procuradoria da Comarca de Lisboa, os factos terão ocorrido no sábado, dia 6 de abril, no Vale da Amoreira, Moita, onde tanto o arguido, de 82 anos, como a vítima, de 11 anos e com problemas cognitivos, residem.

O homem terá abordado a menina quando esta ia fazer um recado ao café e aliciou-a a entrar em sua casa. Depois - acusa o Ministério Público (MP) - terá mantido relações sexuais com ela.

A menina, ao chegar a casa, terá contado o sucedido ao pai que, de imediato, deu o alerta à PSP que prontamente conseguiu deter o homem.

Presente a interrogatório judicial na segunda-feira por abuso sexual de criança, o MP requereu a aplicação da medida de coação de prisão preventiva, a qual foi aplicada pelo Juiz de Instrução.

A investigação é dirigida pelo Ministério Público da Moita do DIAP da Comarca de Lisboa com a coadjuvação da PSP.