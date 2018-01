Hoje às 12:03 Facebook

Um homem, de 81 anos, foi encontrado morto, no interior da sua residência, em Zebreiros, Gondomar, em circunstâncias que motivaram a intervenção da Polícia Judiciária.

O alerta para a GNR foi dado, na noite de ontem, segunda-feira, e as autoridades encontraram o corpo do idoso, no chão da residência.

O cenário encontrado pelos militares da GNR quando chegaram ao local levou a que fosse acionada a Polícia Judiciária, que se encontra no local.