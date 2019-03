Idoso encontrado nu em caixote do lixo na Ericeira

Hoje às 20:48 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem com cerca de 80 anos foi encontrado sem roupa num caixote do lixo, parcialmente submerso, de grandes dimensões, em Ribamar, na Ericeira, no concelho de Mafra.

Ao que ao JN apurou, o idoso terá sido socorrido, há alguns dias, pelos bombeiros locais, numa altura em que já se encontrava coberto por vários sacos.

Os detritos terão evitado que o homem entrasse em hipotermia. O idoso, que residirá com um filho que sofre de perturbações mentais, foi, ainda assim, transportado para o Hospital de Torres Vedras.

O caso está a ser investigado pela GNR.