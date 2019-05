Idoso francês acusa mulher de Viseu de falsificar assinaturas em cheques

Sandra Ferreira Hoje às 19:38 Facebook

Um cidadão francês de 81 anos acusa uma mulher de Viseu de ter falsificado a sua assinatura num livro de cheques que lhe pertencia.

Fernanda Costa, de 44 anos, está a ser julgada no tribunal de Viseu, acusada de ter burlado pelo menos quatro idosos franceses, em cerca de 350 mil euros.

Segundo o Ministério Público, os homens eram seduzidos pela arguida para a moradia onde vivia, na urbanização Vilabeira, em Repeses, Viseu, prometendo-lhes casamento, cuidados ou acompanhamento. Além de Fernanda, estão a ser julgados o marido, de 49 anos, o filho, de 23, e um amigo francês, de 64.

Em 2016, Daniel Lascourreges veio para Portugal com a mulher, que estava numa cadeira de rodas, com a promessa de cuidados e acompanhamento por parte de Fernanda, por quem se terá apaixonado. A vítima acusa a arguida de lhe ter retirado os documentos, cartões bancários e de lhe ter gasto muito dinheiro, nomeadamente 100 mil euros em 15 dias.

Daniel, que já havia admitido ter pago algumas dívidas de Fernanda, voltou esta quarta-feira, em tribunal, a explicar uma série de movimentos bancários, através de videoconferência. Assegurou nunca ter dado à arguida o livro de cheques, assinados e em branco, encontrado em sua casa. "Nunca lhe entreguei o livro de cheques. Foi ela [Fernanda] que falsificou as assinaturas", declarou.

Daniel Lascourreges disse ainda não se recordar se passou ou não um cheque de 71 mil euros. A arguida esclareceu que o cheque em causa serviu para pagar uma dívida, relativa a um apartamento, mas que Daniel nunca soube. "Ele nem me fazia perguntas", afirmou Fernanda que, na sessão anterior, tinha explicado que Daniel concordou pagar-lhe dívidas sob a condição de que, em troca, cuidaria de si e da sua mulher.

A vítima já tinha admitido ter pago algumas dívidas da arguida e de lhe ter oferecido um fio com um diamante, no valor de 1300 euros. Esta quarta-feira, contou que também fez uma transferência de cinco mil euros, para a ajudar, e confirmou ter assinado e preenchido um cheque no valor de 50 mil euros, sem, no entanto, saber qual o destino que lhe foi dado.

Já depois de ter regressado a França, Daniel diz ter vivido momentos difíceis. "Foi o desespero total. Eu e a minha mulher sentimo-nos enganados", lamentou.