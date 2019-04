Idoso que matou vizinho no Pinhal Novo fica em prisão preventiva

Rogério Matos Hoje às 13:47 Facebook

O homem de 86 anos que na passada quinta-feira atingiu um vizinho, de 62 anos, no Pinhal Novo, com um tiro de caçadeira, vai aguardar pelo julgamento em prisão preventiva.

A vítima acabou por falecer no Hospital de São José, em Lisboa.

Manuel Inácio foi, este sábado de manhã, presente ao Tribunal de Setúbal para aplicação das medidas de coação.

O crime ocorreu às 17 horas de quinta-feira no prédio onde ambos residiam, no Bloco A da Avenida Capitães de Abril, no Pinhal Novo. José Fernandes preparava-se para entrar em casa depois de um dia de trabalho numa obra e foi surpreendido pelo vizinho, que lhe disparou contra o peito.

O agressor regressou para sua casa e a vítima desceu para a rua, onde pediu por ajuda e caiu no chão, sendo aí assistida pelos vizinhos e mais tarde pelos bombeiros. A GNR acorreu ao local e deteve o agressor em casa, onde também apreendeu a arma, enquanto a vítima era assistida na ambulância dos bombeiros voluntários do Pinhal Novo.

O agressor acreditava que a vítima e a sua companheira envenenavam-lhe a comida e em dezembro tentou atacar a mulher com uma forquilha.