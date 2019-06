Idoso tentou matar a mulher e suicidar-se em Alhandra

Inês Banha Hoje às 17:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 84 anos tentou matar, na segunda-feira de manhã, a mulher em Alhandra, no concelho de Vila Franca de Xira. O suspeito já se encontra sob custódia policial, após tentado suicidar-se.

O crime terá acontecido pelas 8 horas, quando o idoso terá atingido a mulher com uma "peça decorativa", tentando, de seguida, "asfixiá-la com uma almofada", explica, em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP. O alegado agressor terá depois tentado matar-se com uma facada.

O casal foi encontrado ferido na cama e transportado para o Hospital de Vila Franca de Xira, "para observação médica, encontrando-se ambos a aguardar por cirurgia", acrescenta a mesma fonte. O presumível homicida foi já detido e, após receber alta hospitalar, irá ser apresentado ao juiz de instrução para aplicação das medidas de coação.