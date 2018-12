Idosos regados com gasóleo e queimados por assaltantes

António Soares e Eduardo Pinto Hoje às 10:09 Facebook

José Mesquita e a mulher, Balbina, foram regados com gasóleo e incendiados pelos assaltantes que os atacaram na sua casa, em Horta do Douro, Vila Nova de Foz Côa.

Foram queimados, espancados e torturados de várias outras formas.

Balbina, de 82 anos, morreu em consequência das agressões e o marido continua internado. A Polícia Judiciária da Guarda está a investigar o caso.

À medida que vão sendo conhecidos mais detalhes sobre o caso, mais bárbaro ele se revela, dado o grau de violência que os assaltantes usaram, ao que tudo indica para obrigarem o casal a entregar dinheiro e a abrir um cofre que tinham em casa e com o qual fugiram. A tortura terá durado mais de três horas.

Tudo aponta para que os assaltantes tenham vigiado o casal até terem a certeza de que se encontrava só. Segundo apurou o JN, José e Balbina, que tinham gerido uma loja de materiais de construção situada ao lado da moradia, recebiam a visita do filho, agora a explorar o estabelecimento, logo que fechavam as portas, o que acontecia por volta das sete da tarde. E terá sido depois dessa hora que os ladrões entraram na casa.

O casal foi amarrado, amordaçado e espancado com grande violência. As agressões compreenderam também queimaduras com um ferro da lareira em brasa. Tudo aponta para que Balbina tenha morrido das pancadas. Quando os bombeiros chegaram, depois de José, com grande esforço, conseguir libertar-se e telefonar ao filho, que alertou as autoridades e os bombeiros, a idosa já estava sem sinais vitais.

Segundo informações recolhidas pelo JN, o corpo da vítima já foi autopsiado, tendo os primeiros resultado revelado que sucumbiu às agressões de que foi vítima. Os inspetores da PJ da Guarda seguem várias pistas sobre o caso.